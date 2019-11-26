أدى المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفنى تدريبه الأساسى اليوم بالملعب الاوليمبى بالكرم بتونس استعدادا لمباراة الغد مع بوركينا فاسو المقرر اقامتها الساعة ١١ صباحا ( بتوقيت تونس ) فى ثاني مبارياته ببطولة شمال افريقيا التى تستضيفها تونس حاليا. ثاني مبارياته ببطولة شمال افريقيا التى تستضيفها تونس حاليا. ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة المنتخب د. جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس المقبل لرئاسة البعثة بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي نظمتها وفازت بها مصر مؤخرا.

وكان منتخب الشباب قد فاز على المغرب في أولى مبارياته 2-0، ويلتقي مع منتخبي الجزائر ثم تونس يومي الجمعة والأحد المقبلين. المصري لكرة القدم يوم الخميس المقبل لرئاسة البعثة بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي نظمتها وفازت بها مصر مؤخرا.وكان منتخب الشباب قد فاز على المغرب في أولى مبارياته 2-0، ويلتقي مع منتخبي الجزائر ثم تونس يومي الجمعة والأحد المقبلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب ينهي استعداداته للقاء بوركينا فاسو غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.