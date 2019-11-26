كينو يقود تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام الإسماعيلي

أعلن الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الجزيرة الإماراتي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الإسماعيلي في إياب دور الـ16 من البطولة العربية.

وجاء تشكيل الجزيرة لمواجهة الإسماعيلي كالتالي..

في حراسة المرمى: عادل أبو بكر

في خط الدفاع: محمد فوزي، مسلم فايز، ميلوس

كوسانوفيتش، عبدالله إدريس

في خط الوسط: أحمد محمود، عادل عبدالرحمن، ثولاني سيريرو، فيصل المطروشي،

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في الهجوم: ماركوس كينو، زايد العامري

ويحتاج الجزيرة للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لضمان العبور إلى الدور التالي، أو هدفين دون

رد والاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

في المقابل، يكفي الإسماعيلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لحجز مكانه بين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن 6 فرق نجحت في التأهل إلى المرحلة المقبلة حتى الآن، وهي الشباب والاتحاد من السعودية، وأولمبيك آسفي والرجاء من المغرب بالإضافة للاتحاد السكندري المصري وفريق الشرطة العراقي.