صور.. وصول لاعبي الإسماعيلي لملعب اللقاء لمواجهة الجزيرة الإماراتي

وصل، منذ قليل، فريق الإسماعيلى لملعب محمد بن زايد الذى يستضيف مباراة الفريق أمام الجزيرة الإماراتى فى إياب دور الـ١٦ من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" .

حرص الجهاز الفني فور الوصول على تفقد أرضية الملعب ، بينما ادى بعض اللاعبين عمليات الإحماء.

ويرغب الجهاز الفنى للدراويش بتحقيق نتيجة إيجابية

والصعود للدور التالى من أجل مواصلة الزحف نحو تحقيق لقب البطولة .

وكان الدراويش نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد ، من توقيع اللاعب الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقتين 39 و63.

ويحتاج الجزيرة للفوز بفارق 3 أهداف على

الأقل لضمان العبور إلى الدور التالي، أو هدفين دون رد والاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

في المقابل، يكفي الإسماعيلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لحجز مكانه بين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

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يذكر أن 6 فرق نجحت في التأهل إلى المرحلة المقبلة حتى الآن، وهي الشباب والاتحاد من السعودية، وأولمبيك آسفي والرجاء من المغرب بالإضافة للاتحاد السكندري المصري وفريق الشرطة العراقي.