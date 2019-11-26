النصر السعودي يفرض عقوبة مالية علي لاعبي الفريق لهذا السبب

قرر مجلس إدارة نادى النصر السعودى، فرض عقوبات مالية تجاه لاعبي الفريق، الذين يحصلون على بطاقات صفراء لأى سلوك غير مناسب، أو غير رياضي.
ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن العقوبة على اللاعبين نتيجة الاحتجاج على الحكام أو فعل أي سلوك ينال عليه اللاعب البطاقة الصفراء مثلخلع القميص بعد تسجيل الهدف، مشيرة إلى أن العقوبة عبارة عن خصم م 20 إلى 25 % من الراتب الشهري للاعب وفق اللائحة الداخلية الجديدة.
أضافت الصحيفة أن إدارة نادي النصر أبلغت اللاعبين أن أي لاعبيتعرض لغرامة من لجنة الانضباط والأخلاق، في الاتحاد السعودي للعبة، جراء أفعال مثل تجاهل التصريح الإعلامي بعد المباراة، سيتحملها من راتبه الشهري.
كان نادي النصر تلقي الهزيمة أمام فريق الوحدة بنتجة هدف دون رد في اطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .
ويحتل ناجي النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة .
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