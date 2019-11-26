بوروسيا دورتموند يخسر أحد أبرز نجومه أمام برشلونة

تلقى نادي بوروسيا دورتموند الألماني ومدرب السويسري لوسيان فافر ضربة موجعة بتأكد غياب مهاجمه الإسباني باكو ألكاسير عن مباراة القمة أمام برشلونة، على أرضية ملعب الكامب نو. وأكدت تقارير إعلامية جيدة الإطلاع أن نادي بوروسيا دورتموند سيخسر جهود نجمه الإسباني باكو ألكاسير، نظرا لمعاناته من مرض سيحرمه من مواجهة فريقه السابق برشلونة. وسيكون المدرب لوسيان فافر مجبرا على إيجاد حل لمعضلة غياب هداف الفريق عن مباراة القمة.

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