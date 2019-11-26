نيمار خارج تشكيلة سان جيرمان أمام ريال مدريد ؟

فجرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية الذائعة الصيت، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص التشكيلة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان المواجهة لنادي ريال مدريد الإسباني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأكدت الصحيفة، حسب مصادرها الخاصة، أن المدرب الألماني توماس توخيل يُخطط لعدم الزج بالنجم البرازيلي نيمار جونيور كأساسي في مباراة الليلة، التي ستجرى على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.
ويُريد المدرب الألماني ترك النجم البرازيلي في مقاعد البدلاء، مفضلا إقحام كل من مبابي ودي ماريا، إلى جانب المهاجم الأرجنتيني إيكاردي في الخط الأمامي للنادي الباريسي.
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