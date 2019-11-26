جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-11-2019 والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم الثلاثاء 26-11-2019 عودة منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 يومًا بسبب التوقف الدولي، وسيكون جمهور كرة القدم على موعد مع مواجهة شرسة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ستحدد نتيجتها مستقبل المجموعة الأولى بنسبة كبيرة.

وسيتوجب على نجوم ريال مدريد “كريم بنزيمة وجاريث بيل ولوكا مودريتش” التغلب على زميلهم السابق “كيلور نافاس” الذي سيزور ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى منذ رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي للانضمام لصفوف باريس سان جيرمان بحوالي 13 مليون جنيه إسترليني.

وسيعود المدرب المخضرم “جوزيه مورينيو” للظهور من جديد في دوري أبطال أوروبا بعد توليه مسؤولية تدريب توتنهام نهاية الأسبوع الماضي خلفًا لماوريتسيو بوكيتينو، وسيلعب السبيرس أمام أولمبياكوس على ملعب وايت هارت لين الجديد بعدما انتهت المباراة الأولى في أتينا بالتعادل 2/2.

وكما يطمح ريال مدريد لرد اعتباره من الخسارة القاسية التي مُني بها في افتتاح دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3/صفر، يود أتلتيكو مدريد هو الآخر الانتقام من يوفنتوس لكن خارج قواعده في مدينة تورينو.

ويستضيف يوفنتوس فريق المدرب دييجو سيميوني للمرة الثانية في أقل من عام، بعد أن فاز عليه العام الماضي وأخرجه من البطولة بهاتريك كريستيانو رونالدو، ويطمح أتلتيكو مدريد أو “الهنود الحمر” للفوز في عقر دار اليوفي للوصول إلى نفس عدد نقاط السيدة العجوز (10) ويضمن المنافسة على الصدارة في الجولة الأخيرة مطلع الشهر المقبل.

أما في الوطن العربي ففي منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية للأندية” فقد طار فريق الإسماعيلي المصري إلى الإمارات للعب مباراة العودة على ستاد محمد بن زايد فى دور الــ 16 مع فريق الجزيرة بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الإسماعيلي 2-0.

وفي قطر تُفتتح بطولة خليجي 24 بمباراة قمة بين أصحاب الضيافة ومنتخب أسود الرافدين “العراق”، وسيعمل الأخير على الانتقام من خسارته في بطولة كأس أمم آسيا التي أقيمت مطلع العام الجاري على الأراضي الإماراتية.

إليكم جدول جميع مباريات اليوم

المباراة موعد المباراة المناسبة ريال مدريد – باريس سان جيرمان الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا المجموعة A يوفنتوس – أتلتيكو مدريد الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا المجموعة D مانشستر سيتي – شاختار دونيتسك الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا المجموعة C توتنهام هوتسبير – أوليمبياكوس الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا المجموعة B سرفينا زفيزدا – بايرن ميونيخ الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا المجموعة B الجزيرة – الإسماعيلي الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش كأس محمد السادس للاندية الابطال دور الــ 16 نادي مصر – وادي دجلة الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش Advertisements الدوري المصري، الجولة 6 مصر المقاصة – حرس الحدود الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 6 الشرطة القضارف – مريخ الفاشر الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوداني، الجولة 12 الأمل عطبرة – اهلي مروي الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوداني، الجولة 12 الهلال – حي الوادي نيالا الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوداني، الجولة 12 منتخب قطر – منتخب العراق الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش كأس خليجي 24 – الجولة الأولى – المجموعة A منتخب الإمارات – منتخب اليمن الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينيتش كأس خليجي 24 – الجولة الأولى – المجموعة A الطائي – حطين الساعة 14:20 بتوقيت مصر، 15:20 بتوقيت السعودية، 12:20 بتوقيت جرينيتش الدوري السعودي الدرجة الأولى، الجولة 14 الجيل – الخليج الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 170:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري السعودي الدرجة الأولى، الجولة 14

القنوات الناقلة

تنقل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا على قنوات بي ان سبورتس القطرية.

تنقل مباريات كأس البطولة العربية للأندية على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

الدوريات العربية تنقل على القنوات الأرضية لنفس البلد.

تنقل مباريات خليجي 24 على قنوات بي إن سبورتس والكويت الرياضية والكأس الأولى القطرية والكأس الثانية القطرية.