الـ “خيفيسيتو” هدية فيرون لجابريل ميليتو في الميركاتو الشتوي

توصل رئيس نادي إستوديانتس دي لابلاتا “خوان سيباستيان فيرون” لاتفاق رسمي مع اللاعب الملقب بالخيفيسيتو “خافيير ماسكيرانو” لتمثيل النادي لمدة سنة ونصف، بدءًا من الميركاتو الشتوي المقبل، ليكون أول صفقة شتوية يُهديها فيرون للمدير الفني للفريق “جابريل ميليتو” – لاعب برشلونة الأسبق -.

ويُدرب جابريل ميليتو فريق إستوديانتس منذ الموسم الماضي 2019/2018 للمرة الثانية في مسيرته المهنية، حيث افتتح مشواره التدريبي مع الفريق في عام 2015 قبل أن يقال لينتقل إلى تدريب نادي إنديبيندينتي الأرجنتيني ومنه إلى فريق أوهيجينس التشيلي.

أما ماسكيرانو الذي احتفل بعيد ميلاده الـ35 مؤخرًا، فقد لعب على مدار العامين الماضيين لنادي هيبي فورتشن الصيني بعد رحيله عن برشلونة في عام 2018.

وشارك ماسكيرانو في 26 مباراة بالدوري الصيني خلال عام 2018، ولعب نفس عدد المباريات في عام 2019، ليستعيد لياقته البدنية التي تأثرت بكثرة الجلوس على دكة بدلاء برشلونة في موسم 2018/2017.

Advertisements

وفي بيان رسمي، قالت إدارة نادي إستوديانتس عبر حسابها بموقع تويتر “يا لها من سعادة تامة، سافرنا 19 ألف كيلو متر من أجل الترحيب بخافيير ماسكيرانو، إستوديانتيس هو بيتك”.

وسيكون إستوديانتس ثاني فريق أرجنتيني يُمثله ماسكيرانو بعد ريفر بليت الذي بدأ معه عام 2003 ولم يستمر في الدفاع عن ألوانه سوى في موسمين فقط قبل أن ينضم لصفوف كورينثيانز البرازيلي والذي ساعده على الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع نادي وست هام يونايتد عام 2006.

وتُعد قصة انتقال ماسكيرانو من وست هام إلى ليفربول في الميركاتو الشتوي 2007 أكثر القصص إثارة للجدل في الألفية الجديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، لما بها من مخالفات تعاقدية افتعلتها شركة التسويق التي كانت تتولى أعمال اللاعب آنذاك مع مواطنه كارلوس تيفيز.

ومثل ماسكيرانو فريق ليفربول لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم قبل أن ينتقل إلى برشلونة مطلع موسم 2011/2010 ليقوده لسيل من الألقاب المحلية والقارية في الفترة من 2010 حتى 2018.