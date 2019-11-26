اونلاين | أونلاين live: مشاهدة مباراة الاسماعيلي والجزيرة بث مباشر (Ismaily) الآن رابط ماتش الاسماعيلي PLUS NEW

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يلتقي الجزيرة الإماراتي مع نادي الإسماعيلي المصري مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 في الإمارات والعاصمة أبوظبي، ومباراة العودة من دور الستة عشر للبطولة العربية “كأس محمد السادس”، حيث نقدم لكم كل أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لها، وأسعار تذاكر المباراة، وموعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبتوقيت مصر، هذا ويذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بالإسماعيلية قد شهدت فوز بطل مصر بهدفين دون رد، وسجل الهدفين الناميبي بينسون شيلونجو.

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة بث مباشر عبر قناة أبوظبي الرياضية الفضائية المفتوحة، وهي القناة الناقلة حصريًا لكل مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال 2019-2020، أسعار تذاكر مباراة الإسماعيلي في أبوظبي بالإمارات اليوم: 20 درهم للفئة الثانية، 50 درهم للفئة الأولى، تقام المباراة على ملعب محمد بن زايد

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مكان بيع تذاكر المباراة، عند استقبال نادي الجزيرة، بدأ بيع التذاكر يوم الإثنين ومستمر يوم الثلاثاء، تُفتح أبواب ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة للجماهير من الساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات، هذا ومن المرتقب حضور جماهير كثيرة لتلك المباراة، موعد مباراة الجزيرة والإسماعيلي اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق.

الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر.