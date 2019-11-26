اونلاين | لايف stream اونلاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة في البطولة العربية live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف stream اونلاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة في البطولة العربية live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي لقاء فريق الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة..

تنطلق مباراة الإسماعيلي والجزيرة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ،

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والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات لمباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي..

تذاع مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق علي سعيد الكعبي.

وكان الفريق المصري نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد ، من توقيع اللاعب الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقتين 39 و63.