اونلاين | يلا شوت NOW.. الإسماعيلي والجزيرة بدون تقطيع لايف KOOORA مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة أون لاين HD

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يحل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ، ضيفًا على نظيره الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء.

المباراة المقرر إقامتها في خضم منافسات جولة الإياب لدور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

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ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والجزيرة في تمام الرابعة عصرًا، على أرضية ميدان استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي عبر فضائية أبوظبي سبورت 1 إتش دي.

يذكر أن الإسماعيلي قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بثنائية دون رد، سجلها بينسون شيلونجو