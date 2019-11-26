اونلاين | تابع AD SPORT HD لايف Ismaily بث مباشر مباراة الاسماعيلي والجزيرة بث مباشر رابط ماتش Ismaily يلا شوت بلس الاسماعيلي را

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خدمة مشاهدة مباراة الجزيرة الإماراتي والإسماعيلي بث مباشر، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات، في إطار منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

- موعد مباراة الجزيرة والإسماعيلي في البطولة العربية :

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تقام مباراة الجزيرة الإماراتي والإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

- القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والإسماعيلي في البطولة العربية :

من المقرر أن يتم نقل اللقاء علي قناة أبو ظبي الرياضية 1، حيث أن قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية.