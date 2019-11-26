اونلاين | كورة لايف Ismaily مشاهدة مباراة الاسماعيلي والجزيرة بث مباشر YALLA MATCH كورة لايف رابط الاسماعيلي جول PLUS

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مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة بث مباشر اليوم الثلاثاء 2019/11/26 البطولة العربية للأندية، يلتقي فريق الجزيرة بفريق الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات إياب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية، حيث صرح المدير الفني للنادي الإسماعيلي أن فريقه أنهى مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة الجزيرة الإماراتي والتي من المقرر لها أن تقام على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، حيث أكد الجهاز الفني للإسماعيلي أنه قد وصل إلى أرض الإمارات استعداداً لمواجهة فريق الجزيرة الإماراتي، حيث التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب على استاد الإسماعيلية والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين، مقابل لا شئ لجزيرة وقد أكد المدير الفني لفريق الجزيرة أن فريقه قد أنهى المران الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق الإسماعيلي وتعويض الخسارة التي تلقاها خلال مباراة الذهاب.

الجزيرة Vs الإسماعيلي.

البطولة : البطولة العربية للأندية (دور الـ 16 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .

الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .

المعلق : لم يحدد بعد .

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نتيجة مباراة الذهاب : الإسماعيلي (2-0) الجزيرة.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .