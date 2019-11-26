رياضة | سد نافاس " المنيع " يخشى الإنهيار أمام الإعصار المدريدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سد نافاس " المنيع " يخشى الإنهيار أمام الإعصار المدريدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة مرتقبة اليوم الثلاثاء حينما يواجه فريق نادي ريال مدريد الإسباني على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا .

ويسعى الفريق المدريدي لرد الإعتبار والثأر من الخسارة التي تلقاها الفريق ذهاباً على ملعب حديقة الأمراء حينما أكرم أبناء توماس توخيل وفاضه الريال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويتسلح زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بالنتائج الأخيرة التي قدمها الفريق والعروض القوية التي ظهر بها ضد المنافسين مؤخراً حيث سحق ليجانيس بخماسية وضرب إيبار برباعية وأخيراً ريال سوسيداد بثلاثية.

وفي آخر مباريات الريال أوروبياً نجح الريال في دك شباك جالطة سراي التركي بستة اهداف مقابل لا شيء لكن توخيل يغرد وحيداً في صدارة البطولة المحلية وكذلك البطولة القارية دوري أبطال أوروبا .

نافاس كلمة سر توخيل لعبور عقبة ريال مدريد

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ويعتبر كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد السابق أبرز الأسلحة التي يعول عليها توخيل لعبور الملكي حيث يعود إلى معقل ناديه القديم بعد شهور قليلة من مغادرة فريقه وهو يتطلع لرد الإعتبار بعد تفريط زيدان به لمصلحة البلجيكي تيبوا كورتوا .

وتعتبر زيارة الكوستاريكي لملعب السانتياجو بيرنابيو هي الأولى بقميص باريس سان جيرمان حيث سبق وأن زار قلعة الملكي بقميص ليفانتي خلال ثلاثة سنوات من 2011 حتى 2014 قبل أن ينضم لعملاق أوروبا بعد تألقه في كأس العالم 2014.

مشاركات نافاس مع باريس سان جيرمان

تحول الكوستاريكي إلى سد منيع رفقة باريس سان جيرمان حيث لعب بقميص الفريق الفرنسي 13 مباراة خرج خلالها بعشرة مرات كلين شيت ولم يستقبل في المباريات التي خاضها سوى خمسة أهداف .

وفي الجولات الأربعة الماضية نجح نافاس في الخروج بشباك نظيفة ضد ريال مدريد وكلوب بروج بالإضفاة إلى جلطة سراي.

ليبقى السؤال الأبرز هل ينجح نافاس في قيادة فريقه للفوز والخروج بشباك نظيفة أم سينهار أمام هجوم الريال الضاري ؟