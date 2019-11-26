رياضة | إنبي يفقد ثلاث أوراق أمام الترسانة بالكأس ومكأفآت إجادة بسبب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يفقد ثلاث أوراق أمام الترسانة بالكأس ومكأفآت إجادة بسبب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب رامي صبري ومحمود غالي وأحمد عبد العزيز ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن مواجهة الفريق أمام الترسانة، ضمن منافسات كأس مصر موسم 2019-2020.

ويأتي غياب رامي صبري قائد الفريق البترولي، عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك، والتي أقيمت أمس في الدوري العام، فيما يغيب غالي وزيزو عن المواجهة بسبب تعرضهما للإصابة.

وكان حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم قبل الاستعداد لمباراة الشواكيش بالدوري العام.

على جانب آخر قرر مجلس إدارة النادي برئاسة زكريا السيد، صرف مكافأة إجادة لجميع اللاعبين والإفراج عن المستحقات المتأخرة، عقب الفوز على الزمالك، بالدوري الممتاز.

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وطالب مجلس الإدارة اللاعبين والجهاز الفني، بالاستمرار في تحقيق النتائج المميزة والمساعدة في الخروج من مأزق الفريق بجدول ترتيب الدوري العام.

وكان إنبي حقق فوزًا باللحظات الأخيرة على الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي إنبي نظيره الترسانة، يوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2019- 2020.

ونجح إنبي في رفع رصيده إلى 4 نقاط صاعدًا للمركز الخامس عشر بجدول الترتيب، فيما ظل الزمالك بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط.