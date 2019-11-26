رياضة | أسبوع حاسم يرسم " مصير " فالفيردي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسبوع حاسم يرسم " مصير " فالفيردي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أسبوع حافل بالمباريات القوية والمصيرية والتي من شأنها قادرة على أن ترسم ملامح مستقبل الاسباني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق .

ويتأهب البلوجرانا للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الاسباني بالإضافة إلى عبور دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي يوم غداً فريق نادي بروسيا دورتموند والفوز يضمن له الصعود للدور التالي بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة من البطولة .

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وخاض الفريق مرانه الأخير يوم أمس الأثنين بعد أن حصل اللاعبين على راحة يوم الأحد بعد الفوز الصعب والشاق الذي تم على فريق نادي ليجانيس بهدفين مقابل هدف واحد مطلع الأسبوع الجاري وبالتحديد يوم السبت .

وعقب الإنتهاء من مباراة بروسيا دورتموند يوم غداً الأربعاء سيكون الخميس هو يوم الراحة الوحيد للفريق حيث سيعود إلى المعسكر التدريبي في المدينة الرياضية للتحضير لمباراة أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو .

وتطمح الجماهير الكتالونية في أن يحقق برشلونة الفوز في مبارتي أتلتيكو مدريد لضمان صدارة الدوري والخروج من حسبة برما بالفوز على بروسيا دورتموند الذي يعاني من غياب ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة .

وفي حالة فشل برشلونة في أي من الإحتبارين سوف تنقلب الجماهير على فالفيردي وسيطالبوا بإقصائه من مهمة تدريب الفريق خاصة بعد ضياع حلم دوري الأبطال الموسم الماضي على يد ليفربول.