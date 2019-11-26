رياضة | عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن موقف مشاركة نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة فريقه اليوم ضد ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مهاجم السامبا لن يبدأ بشكل أساسي أمام ريال مدريد بقرار من توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الذي يرى أن نيمار عانى من الإصابات ولا يمكن أن يشارك بشكل أساسي في مباراتين متتاليتين بعد أن ضد ليل في الدوري الفرنسي.

وأوضحت أن توماس توخيل المدير سيدفع بنجم البرازيل على مقاعد البدلاء ضد ريال مدريد رغم أن نيمار كان قد أعلن رغبته في المشاركة من البداية.

وتأتي رغبة نيمار داسيلفا في المشاركة بشكل أساسي لرغبته في قيادة فريقه نحو الفوز على ريال مدريد حتى يلقى الاستحسان من نادي برشلونة الذي وضعه تحت الاختبار من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل نظرًا لكثرة إصاباته.

Advertisements

ويرغب نجم المنتخب البرازيلي في الرد بقوة على شائعات إصاباته أمام ريال مدريد حتى يحقق حلمه بالعودة إلى برشلونة.

كانت عودة نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة قد فشلت في الانتقالات الصيفية الماضية بعد دخول الريال طرفًا قويًا في الصفقة ومغالاة العملاق الباريسي في مطالبه المادية.