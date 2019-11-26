رياضة | كهرباء الاسماعيلية يتعادل مع بدلاء الإسماعيلي 2-2 وديا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهرباء الاسماعيلية يتعادل مع بدلاء الإسماعيلي 2-2 وديا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق كهرباء الاسماعيلية وديا اليوم مع بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي علي ملعب كهرباء الإسماعيلية بهدفين لكل فريق.

بدء كهرباء الإسماعيلية بتشكيل مكون من

أحمد حسن في حراسة المرمى

هشام حسين، محمد ياسر، محمد بيبو، احمد غريب، احمد الصغير، محمد عادل كاريكا، حازم عماد، محمد ميدو، احمد ابراهيم، رضا زكريا

بينما بدء الاسماعيلي بتشكيل مكون من

ايمن رجب في حراسة المرمى

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محمد ناصر، ابراهيم ابو اليزيد، خليل نيمار، عصام مرزوق، محمد الشامي، نادر رمضان، محمد حمدي زكي، عمر الوحش، مصطفي فارس، وجيه عبد الحكيم

استحوذ كهرباء الاسماعيلية علي الشوط الأول واحرز هشام حسين ومحمد عادل كاريكا هدفي الكهرباء في الربع ساعة الأولي من عمر اللقاء وفي الشوط الثاني استحوذ الاسماعيلي وسجل لاعبيه محمد الشامي وعمر الوحش هدفين في الدقيقة 20 و 25 وكان عمر الوحش أضاع ركلة جزاء للإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأدار لقاء اليوم تحكيميا محمد حسن البنا حكم ساحة، عبدالله صبري مساعد أول، ابراهيم ابو المجد مساعد ثاني

يذكر أن الاسماعيلي يلتقي اليوم الجزيرة الإماراتي في إياب دور ال 16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال وكان قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد

ويستعد كهرباء الاسماعيلية لملاقاة منشية الشهداء في إطار الجولة الثامنة من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة ويحتل كهرباء الاسماعيلية المركز السادس برصيد 11نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر بورتو.