رياضة | جولة في عقل زيدان قبل موقعة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في عقل زيدان قبل موقعة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء لمواجهة فريق نادي باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وستكون المباراة بالنسبة للاعبي المرينجي ثأرية للغاية بعد الخسارة التي تلقاها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب حديثة الأمراء .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على جولة في عقل زين الدين زيدان قبل الموقعة الهامة والمرتقبة ضد رجال توماس توخيل .

القرارات المتذبذبة

البداية ستكون مع الخطة التي سيعول عليها زيدان لضرب دفاعات فريق نادي باريس سان جيرمان والأقرب أن يعتمد على طريقته المفضلة 4-3-3 بوجود كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازراد الثنائي الغير قابل للتغيير .

وسيكون الطرف الأيمن هو محل شك بالنسبة لزيزو الذي أكد أن فترة التوقف الدولي جعلت بعض اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة مثل الويلزي جاريث بيل الذي دفع به بديلاً في مباراة ريال سوسيداد .

وقد تكون أزمة اللاعب مع الجماهير بعد أن رفع علم بلاده مكتوب عليه " ويلز ، الجولف ، ريال مدريد " والتي جعلت عشاق المرينجي تنقلب عليه قد تكون عائقًا أمام بدايته أساسيًا وسيكون الأقرب الإعتماد على البرازيلي المتألق رودريجو .

ويتمثل الشك أيضًا فيما يخص مركز الظهير الأيسر للفريق حيث يمتلك الفرنسي ثنائي رائع متمثل في مارسيلو وفيرلاند ميندي وكلاً منهما قادر على البدء أساسيًا خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهرا عليه مؤخرًا.

تكتيك مغاير ومفاجئ

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وبسبب إدراك زيدان لأهمية السيطرة على وسط ملعبه وإفتكاك الكرة من بين أقدام لاعبي وسط ملعب باريس سان جيرمان سيفكر في اللعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب وقلب طريقة اللعب لتصبح 4-4-2 بوجود كاسيميرو بجانب فالفيردي وكروس ومودريتش .

وفي حالة قرر زيدان إقحام رباعي في وسط الملعب سيكون بيل ورودريجو على مقاعد البدلاء وإرسال مودريتش إلى الناحية اليمنى كما حدث في مباراة ريال سوسيداد بعد أن نجح في صناعة هدفين وسجل هدف .

وسيكون الجانب الأيمن مؤثر مع زيزو بوجود الاسباني كارفخال الذي يعد درع دفاعي حصين وسلاح هجومي قوي قادر على ربط مركز خط الدفاع بالوسط وإرسال الكرات العرضية على رأس المهاجمين .

وسيحصل البلجيكي إيدين هازارد على راحة أكبر من تكتيك اللعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب حيث يحتاج إلى إبراز قدراته وإيجاد المساحات التي تسمح له بالتصويب على مرمى الخصم .

عقابات مٌنتظرة

الدور الدفاعي يعتبر من أهم العقبات التي تنتظر زين الدين زيدان في مباراة اليوم نظراً لوجود لاعبين أصحاب مهارات في هجوم باريس سان جيرمان أمثال الفرنسي كيليان مبابي والاروجوياني إدينسون كافاني وماورو إيكاردي .

وفي حالة حدثت بعض الهفوات الكارثية على مستوى التمرير أو التمركز سيقبل مرمى المرينجي بالإضافة إلى أنه يجب على زيدان إيجاد مساحات بين الظهيرين وقلبي الدفاع والتي دائمًا ما يلعب عليها خصوم الريال .

هدف زيدان من مباراة باريس سان جيرمان

وقبل إنطلاق المباراة يدخل زيزو بنية واحدة فقط وهي الفوز بالمباراة ما يدفعه اللعب بصورة مريحة في اللقاء الأخير ضد كلوب بروج البلجيكي الذي يخوض مباراة مصيرية ضد جالطة سراي التركي وفي حالة لم يفز سيتأهل الريال رسميًا .

وفي حالة حقق الفريق البلجيكي الفوز سيتوجب على الريال حسم المباراة على حساب باريس سان جيرمان للتأهل وفي حالة تحقيق أي نتيجة بخلاف الفوز سيتأجل الحسم إلى الجولة النهائية في البطولة والتي تقام في بروج .