رياضة | بعثة الأهلي تصل إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تصل إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، إلى تونس، من أجل مواجهة النجم الساحلي التونسي، بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستغرقت رحلة الفريق الأول إلى تونس نحو ثلاث ساعات ونصف، حتى وصلت إلى مطار قرطاج، على أن تتوجه البعثة إلى مقر فندق الإقامة عقب الانتهاء من إجراءات الخروج من المطار.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على ستاد "رادس" في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من:-

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

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ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في العاصمة التونسية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب الجامعة التونسية.

ويتدرب الأهلي اليوم وغدًا على ملعب الجامعة التونسية، على أن يخوض مرانه الأخير يوم الخميس على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وكان الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، حقق فوزًا كاسحًا على الجونة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأخير برباعية نظيفة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.