رياضة | مفاجأة.. ميسي يكشف موعد رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميسي يكشف موعد رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر تقرير صحفي إسباني صادر اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن نشر تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني وزميله السابق في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي .

وقالت مجلة " فرانس فوتبول " الفرنسية أن ميسي قال لنيمار عقب هزيمة البلوجرانا من ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الأنفيلد لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أنه يمكن لبرشلونة الفوز باللقب حينما نتحد سويًا.

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وأضاف البولجا " أريد وجود نيمار معي في الفريق وبعد عامين سوف أرحل عن برشلونة وسيكون نيمار وحيداً وسوف يأخذ مكاني وبإمكانه الحصول على لقب الكرة الذهبية والتتويج كأفضل لاعب في العالم حيث أنه وقتها سيكون تخلص من ظلي .

وكان نيمار قد إدعى أنه قرر الرحيل من قلعة الكامب نو صيف العام 2017 من أجل الخروج من ظل ليونيل ميسي وبسبب أنه يريد الحصول على جائزة الكرة الذهبية التي من الصعب أن يحصل عليها أثناء وجود البرغوث في الفريق .

يذكر أن برشلونة حاول الموسم الماضي الحصول على خدمات نيمار من جديد لكن إدارة الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان متمثلة في رئيس النادي القطري ناصر الخليفي تعنتت في بعض الأمور الخاصة بإبرام العقد منها الشروط المالية لإتمام الصفقة .