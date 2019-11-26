رياضة | مصر تفوز بلقب البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية بجدارة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز بلقب البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية بجدارة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب مصر للمصارعة الحرة والرومانية بلقب البطولة العربية ، التي أقيمت على الصالة الدولية باتحاد الشرطة الرياضي ، بمشاركة 7 دول هي مصر والسعودية والكويت والسودان والأردن وفلسطين واليمن والبحرين ، تصدرت مصر منافسات بطولة المصارعة الحرة فى كل الأوزان ، حيث فاز علاء شيبة "مصر" بالمركز الأول في منافسات وزن 57 كيلو جراما ، وجاء جمال محمد "اليمن" في المركز الثاني ، ثم فتحي جاجوب "السودان" في المركز الثالث ، في حين حقق اليبج اليبجوف "البحرين" المركز الأول في منافسات وزن 61 كيلو جراما ، وجاء جمال عبدالناصر "مصر" في المركز الثاني ، ثم رامي علام "السعودية" في المركز الثالث.

وفي منافسات وزن 65 كيلو جراما حقق حاجي محمد "البحرين" المركز الأول وجاء فتحي طارق "مصر" في المركز الثاني ، ثم محمد فهد "الكويت" في المركز الثالث ، في حين حقق أحمد ممدوح فرج "مصر" في منافسات وزن 70 كيلو جراما ، وجاء مصطفي حامد "السودان" في المركز الثاني فيما أحتل عمرو رمضان "مصر" المركز الأول في منافسات وزن 74 كيلو جراما ، وجاء أرزو شاميل "الأردن" في المركز الثاني ، ثم محمد جاسم "الكويت" في المركز الثالث. ، وفي وزن 79 كيلو جرامت حقق سامي حمدي "مصر" المركز الأول وجاء عبدالكريم محمود "مصر" في المركز الثاني ، في حين أحتل عمر عادل "مصر" المركز الأول في وزن 86 كيلو جراما ، وجاء جوما بوبكر "السودان" في المركز الثاني ، واحتل خالد مسعود "مصر" المركز الأول في وزن 92 كيلو جراما ، وجاء محمد حسن "اليمن" في المركز الثاني ، ثم محمد سيف الدولة "السعودية" في المركز الثالث ، وفي وزن 97 كيلو جراما جاء حسام محمد "مصر" في المركز الأول ، وحل إبراهيم محمد "السعودية" في المركز الثاني ، بينما أحتل زيد حسين "الأردن" المركز الأول فى وزن 125 كيلو جرام ، وجاء أحمد محمد "مصر" في المركز الثاني .

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واسفرت منافسات المصارعة الرومانية عن فوز مصر بالمركز الاول برصيد 225 نقطة ، وحل المنتخب السودانى فى المركز الثاني برصيد 104 نقطه ، جاء المنتخب الأردنى فى المركز الثالث برصيد 90 نقطة ، وفى منافسات الفردى فى وزن 55 كيلو جراما فاز بالمركز الأول يوسف حربي "مصر" ، وجاء فى المكس الثانى تركى على "السعودية" ، وحصل على المركز الثالث مصطفى سلطان "الاردن" ، وفى وزن 60 كيلو جراما فاز بالميدالية الذهبية أحمد فؤاد "مصر" ، وبالفضية رامى إسماعيل " السعودية"، وبالبرونزية صدام حسان "اليمن" ، وفى وزن 63 كيلو جراما ، فاز بالمركز الاول هيثم فهمي "مصر"، وبالمركز الثاني محمد فهد "الكويت" ، وبالمركز الثالث حسين عبدالله "اليمن" .

وفى منافسات وزن 67 كيلو جراما حصل أبوحليمة السيد "مصر " على المركز الأول ، وأحمد صلاح "الاردن" على المركز الثانى ، زفخر الدين عبيد "السودان" على المركز الثالث ، وفى وزن 72كيلو جراما ، فاز بالمركز الأول محمود شوقي "مصر" ، وبالمركز الثاني أحمد دهشان "الاردن"وباامركز الثالث مصطفي حامد "السودان"، وفى وزن 77كيلو جراما فاز بالمركز الاول احمد عجينه "مصر: ، والثاني سلطان علي "الاردن" ، الثالث ابراهيم بشير "السودان" ، وفى وزن 82 كيلو جراما حصل عبد الرحمن ايهاب "مصر" على المركز الأول ، وحل عصام عبدالكريم "اليمن" ، وجاء علي عبدالوهاب "السودان" فى المركز الثالث ، وفى وزن 87 كيلو جراما ، فاز بالمركز الاول نور الدين هاني "مصر" ، والثاني جوما أدم "السودان" ، والثالث باسل سلطان "الاردن" ، وفى وزن 97 كيلو جراما ، حصل مصطفي جبر "مصر" على المركز الأول ، وإبراهيم محمد "السعودية"، ومحمد حسن "اليمن" على المركز الثالث .

حضر منافسات اليوم وشارك في تكريم اللاعبين الفائزين، مندوب الاتحاد الدولي شريف حلاوة ، إلى جانب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للمصارعة في مقدمتهم اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد ، والعقيد هاني محمد عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد ، والدكتور محمود السيد أحمد السكرتير العام ونائب مدير البطولة ، واللواء وجيه عبد العزيز بكير أمين الصندوق ورئيس اللجنة المالية ، والدكتورة نرمين رفيق محمد عضوة المجلس ، والعميد محمد محمود علي عضو المجلس ورئيس اللجنة الإعلامية ، والعقيد إبراهيم عادل مصطفى عضو المجلس ومدير البطولة ، والدكتور أحمد عبد الحميد عمارة عضو المجلس ورئيس لجنة المراسم .