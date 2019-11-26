رياضة | بعد قرار مرتضى منصور.. 3 عقوبات قاسية في انتظار الزمالك من "الكاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار مرتضى منصور.. 3 عقوبات قاسية في انتظار الزمالك من "الكاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك منذ قليل، أن فريقه لن يخوض مواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي المقرر إقامته يوم 14 فبراير القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

بعد قرار مرتضى منصور.. 3 عقوبات قاسية في انتظار الزمالك من "الكاف"

وخسر الزمالك أمس أمام إنبي بهدف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعتهما على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك والترجي ومكان إقامة المباراة

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي أصدره منذ أسابيع أن مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي ستلعب في قطر على ملعب الدوحه يوم 14 فبراير القادم من عام 2021.

عقوبا تنتظر الزمالك في حالة الانسحاب من السوبر الإفريقي

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ويوجد ثلاث عقوبات من المتوقع أن تصدر ضد نادي الزمالك في حالو إصرار النادي على الانسحاب من كأس السوبر الإفريقي وهي كالآتي:

1- سيتم منع نادي الزمالك من المشاركة في 3 نسخ منتالية من أي بطولة إفريقية تخص الاتحاد الإفريقي.

2- كما أنه سيتم تطبيق عقوبة مالية ضخمة جدا على نادي الزمالك في حالة انسحابه بالفعل من بطولة كأس السوبر الإفريقي.

3- قد لا يتم إلغاء بطولة كأس السوبر الإفريقي في حالة انسحاب الزمالك وسيتم الاستعانة بفريق نهضة بركان المغربي وصيف الكونفدرالية لمواجهة الترجي.

وكان الترجي تجاوز الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في حين نجح الزمالك في الفوز على نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية.