الانتر يحقق رغبات "كونتي" ولو كان من القارة السمراء

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يسعى إنتر ميلان الإيطالي لتحقيق رغبة مدربه كونتي بضم لاعب وسط مميز خلال انتقالات يناير، حيث البحث والعمل بالتفاوض مع عدة أسماء موضوعة على طاولة وصيف الكالتشيو.



ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية هناك عدة أسماء أمام كونتي ومنها جواري كوشكا لاعب وكذلك روملوا سوزا نجم بريشيا.

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وأضافت الصحيفة، أن هناك تكهنات تؤكد إمكانية ضم المغربي "سفيان امرابط" نجم هيلاس فيرونا، حتى يكون العربي بطريقه لارتداء قميص النيراتزوري وينضم لقائمة اللاعب العرب، الذين تواجدوا بفرق كبرى سبق لها حمل دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات العريقة.

على صعيد أخر تعرض نجم الإنتر "نيكولو باريلا" لإصابة قوية يغيب على أثرها لفترة طويلة، كي يضع الفريق بموقف حرج مع خلو هذا المركز من أية أسماء ذات ثقل كبير خاصة بعد البلجيكيى "رادجا نيان جولان" المنتقل حديثا بداية الموسم الحالي لصفوف كالياري ليكون الفريق بموقف حرج يصعب عليه مهمة استكمال المنافسات بالبطولات المشارك بها.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل وصافة الدوري الإيطالي برصيد ٣٤ نقطة بفارق نقطة واحدة عن اليوفي المتصدر.