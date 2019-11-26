الامارات | جدول مباريات "خليجي 24" بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات "خليجي 24" بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يأتي الجدول الكامل لمباريات بطولة كأس الخليج في كرة القدم "خليجي 24" التي تستضيفها الدوحة في الفترة بين 26 الشهر الجاري حتى الثامن من الشهر المقبل بتوقيت الامارات: - الثلاثاء 26-11 (20.30) قطر - العراق (22.30) الإمارات - اليمن - الأربعاء 27-11 (18.30) سلطنة عمان - البحرين (21.00) السعودية - الكويت - الجمعة 29-11 (18.30) الإمارات - العراق (21.00) اليمن - قطر - السبت 30-11 Advertisements (18.30) الكويت - سلطنة عمان (21.00) البحرين - السعودية - الإثنين 2-12 (18.30) قطر - الإمارات (18.30) اليمن - العراق (21.00) الكويت - البحرين (21.00) سلطنة عمان - السعودية - الجمعة 6-12 أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى - الأحد 8-12 النهائي Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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