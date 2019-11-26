شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يكشف سر إلغاء حلقة «الغندور» الجمعة الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أسباب إلغاء حلقة كان من المقرر أن يقدمها الإعلامي خالد الغندور، الجمعة الماضي على قناة «الحدث اليوم» لحث الجماهير على عدم التعرض لأي شخص بالسباب.

وأوضح «منصور»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النادي: «كان من المقرر أن يتم عقد حلقة على قناة الحدث يوم الجمعة الماضية من أجل مناشدة جماهير النادي بعدم توجيه السباب لأي شخص، ولكن خالد الغندور، كابتن الزمالك، رفض الظهور إلا بعد معرفة المقابل المالي الذي سوف يتقاضاه في القناة».

وأضاف: «أحمد جمال أيضًا لم يوافق على الظهور في هذه الحلقة بسبب ظروفه الشخصية والعائلية، وأيضًا بسبب ظهوره في برنامج بموعد مبكر بقناة الزمالك الجديدة».