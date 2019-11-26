شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى لأمير قطر: «أنا راجل أوي».. وهذه خطة الدوحة لإحداث فتنة مع تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تلقيه رسائل من قطريين، حسب قوله، موضحًا أنه تلقى تهديدًا بقتل حفيده من أحد ضباط المخابرات القطرية، موضحًا أن هناك خطة لإفساد العلاقات المصرية السعودية.

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وقال «منصور»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النادي: «تلقيت رسائل من القطريين وقالوا لي (عملنالك أحلى فيديو عشان تسكت) وأقول لهم لن أسكت ولن أصمت، يا تميم أنا راجل أوي وبلاش أنت، تلقيت تهديد واضح بقتل حفيدي خلال الأيام الماضية من أحد الضباط الذين يعملون في المخابرات القطرية، وقالوا لي لتصحيح معلوماتك الفيديو تم تصويره في قبرص وليس تركيا، أتعرض لعدة مؤامرات، وكل هذا من أجل الدفاع عن بلدي وعن جيش بلدي، مستمر في الدفاع عن مصر ولن أسكت أبدًا»

وتابع رئيس الزمالك: «تعرضت لمؤامرة باختراق الهاتف الشخصي لي، وقامت قطر باستغلال الهاتف بإرسال بعض الرسائل المسيئة لمجموعة كبيرة من الشخصيات المصرية المعروفة، هناك صحفي مصري كان يعمل في شبكة بي إن سبورت، أكد في تصريحات تليفزيونية على اختراق الهاتف الشخصي الخاص بي من أجل استغلاله بشكل سيء، هناك خطة من قطر من أجل إشعال مصر عن طريق عمل انقسام بين جماهير الأهلي والزمالك، بعض الأشخاص المحسوبين على الأهلي يقومون بتوجيه السباب لشخصي لأقوم بالرد، ومن هنا تبدأ الفتنة، الخطة كانت واضحة بعمل فتنة بيني وبين المستشار تركي آل الشيخ من أجل عمل أزمة بين مصر والسعودية، من ضمن المخططات التي كانت مطروحة قتل أحمد وأمير مرتضى من أجل اتهام الأهلاوية بعدها تحترق مصر».

واستطرد: «سوف أجلس مع تركي آل الشيخ ونتعاتب ونتحاسب لوجود عيش وملح بيننا، وأنا لست بخائن لكي أرد على الملئ، هناك خطة لإفساد العلاقات المصرية السعودية ولكني لن أدخل في مثل هذه المهاترات، كل شخص أخطأ سوف تتم محاسبته بالقانون».