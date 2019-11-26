شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يتحدث عن «طمع اللاعبين».. ويؤكد: «مش عايز مرتزقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس وفر كل الإمكانيات للفريق الأول لكرة القدم من أجل تحقيق النجاح للفريق، موضحًا أنه لا يوجد لاعب له مستحقات لدى النادي.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النادي: «هناك لاعبون يطمعون في عقد مقابل ٢٠ مليون ولن أسمح بحدوث فتنة داخل الفريق».

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وتابع: «لا مجال للحديث عن المستحقات حاليًا لأن الشركة الراعية لم تمنحنا المستحقات المالية منذ فترة ورغم ذلك تمارض بعض اللاعبين».

وشدد رئيس النادي على محاسبة كل المخطئين عقب العودة من الكونغو ومواجهة مازيمبي، مستطردًا: «أي لاعب تهرب من المواجهة وتمارض سيتم حسابه».

ولفت «منصور» إلى أنه لن يتم تعديل عقود أي لاعب مفسرًا: «الموضوع منتهي واللي بياخد ١٠ مليون مش هديله ٢٠ وأنا قعدت مع اللاعبين قبل الماتش وقولت لهم مش عايز مرتزقة، اللي عايز يمشي يجيب عرض، وقولتلهم الشركة الراعية اتأخرت في الفلوس واتصرفت وسددت للاعبين فلوس وطارق حطيت في حسابه ٢ مليون جنيه من يومين».