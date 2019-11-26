بعد غياب.. نيمار برفقة ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

ينوي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الوقوف في صف زميله السابق ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في حدث مهم.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن نيمار سيكون أحد المدعوين لحفل الكرة الذهبية الذي سيقام يوم الاثنين المقبل بأحد المسارح الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت إلى أن ميسي سيتواجد في باريس رفقة أسرته وعدد كبير من أصدقائه المقربين، في ظل تسريبات تشير إلى فوزه بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري.

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وأضافت أن نيمار لم يتواجد بالقائمة المبدئية للجائزة التي تضم 30 مرشحا، لكنه قد يشهد تتويج ميسي الذي يعتبره الكثيرون اللاعب الأفضل في التاريخ.

ولفتت إلى أن نجم بي إس جي ينوي مرافقة صديقه ميسي في الحفل الذي سيقدمه النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا والصحفية ساندي هيربيه، رغم أن أحد المرشحين للجائزة كيليان مبابي زميل نيمار في باريس سان جيرمان.

وواصلت الصحيفة الكتالونية: "منذ رحيل نيمار عن برشلونة، غاب عن التواجد في منصات الجوائز الفردية، ولم يحضر أيضا حفل فوز ميسي بجائزة (ذا بيست) الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة ميلانو".

وختمت بأن غياب نيمار عن منصة الجوائز الفردية يعد مبررا لرغبته في الرحيل عن صفوف بي إس جي صيف 2019، فهو يريد أن يستمتع بكرة القدم مجددا ليعود مرة أخرى للترشح للجوائز الفردية التي غاب عنها بخلع قميص البارسا.