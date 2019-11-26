- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي العهد السعودي يستقبل نجوم الهلال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
يتشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الثلاثاء، بمقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
توج الهلال ممثل الوطن، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام أوراوا الياباني ذهابا وإيابا، ليؤكد على زعامته للقارة الصفراء، وانتزاع صدارة الأندية التي حصلت على لقب دوري أبطال آسيا.
حصد الهلال لقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على أوراوا اليابانى، بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، على ملعب "سايتاما 2002" فى إياب نهائى البطولة الآسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يستقبل نجوم الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.