ولي العهد السعودي يستقبل نجوم الهلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يتشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الثلاثاء، بمقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



توج الهلال ممثل الوطن، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام أوراوا الياباني ذهابا وإيابا، ليؤكد على زعامته للقارة الصفراء، وانتزاع صدارة الأندية التي حصلت على لقب دوري أبطال آسيا.

حصد الهلال لقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على أوراوا اليابانى، بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، على ملعب "سايتاما 2002" فى إياب نهائى البطولة الآسيوية.