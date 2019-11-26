شكرا لقرائتكم السفير المصري فى تونس ينتظر بعثة الأهلى فى مطار تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل سفير مصر في دولة تونس نبيل حبشي بعثة النادي الأهلي فور وصولها مطار تونس، بعد تحرك الطائرة الحمراء منذ قليل من مطار الجونة قبل مواجهة فريق النجم الساحلى مساء الجمعة المقبلة باستاد رادس، والتى تأتى فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بالمجموعة التى تضم أيضًا الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

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وعقد فايلر جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قبل السفر، للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة، وملاعب التدريب، وتفاصيل برنامج الفريق في رحلة تونس، بعد الاتصالات الهاتفية التي جمعت مدير الكرة مع سمير عدلي المدير الإداري للفريق الذي سبق البعثة إلى تونس أمس الأول لترتيب كافة الأمور قبل وصول البعثة، تحت اشراف نبيل حبشي سفير مصر في تونس.

وضم السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة الفريق التى خاضت مباراة الجونة أمس بالدورى وستخوض مواجهة النجم الساحلى المرتقبة، وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو، فيما استبعد فايلر من رحلة الجونة وتونس كلاً من: حمدى فتحى ومحمود متولى للإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.