شكرا لقرائتكم شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى ، عن تشكيل فريقه أمام الجزيرة الاماراتى فى اياب دور الـ١٦ من كأس محمد السادس للاندية الابطال . فى حراسة المرمى .. محمد مجدى خط الدفاع .. اسامة ابراهيم – باهر المحمدى – محمد مجدى الجمل – احمد ايمن Advertisements خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق – احمد مدبولى – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. بينسون شيلونجو بينما يجلس على دكة البدلاء .. محمد فوزى – محمد هاشم – حازم مرسى – بكيتى سيلفا – محمد عمار – محمد بيومى – محمد مخلوف

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