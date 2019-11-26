شكرا لقرائتكم شروق فؤاد تتخلف عن السفر مع بعثة الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و من المقرر أن تعود شروق إلى تدريبات المنتخب عقب العودة إلى البرازيل، حيث أن سيدات الفراعنة تستعد إلى خوض منافسات التصفيات الأفريقية المحدد لها الفترة من 4 وحتى 9 يناير المقبل بالكاميرون، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمنتخب عن قائمة الفريق التى ستغادر إلى المعسكر فى الساعات المقبلة ، حيث من المنتظر أن تضم 16 لاعبة .
والجدير بالذكر أن مصر تستضيف تصفيات الرجال فى إستاد القاهرة فى شهر يناير القادم أيضا .
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