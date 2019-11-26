اخبار الرياضه

شروق فؤاد تتخلف عن السفر مع بعثة الكرة الطائرة...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم شروق فؤاد تتخلف عن السفر مع بعثة الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتخلف شروق فؤاد لاعبة النادى الأهلى و منتخب مصر للكرة الطائرة، عن السفر مع بعثة سيدات الفراعنة التى ستغادر فجر الخميس، إلى معسكر البرازيل بسبب ظروف العمل.

 

و من المقرر أن تعود شروق إلى تدريبات المنتخب عقب العودة إلى البرازيل، حيث أن سيدات الفراعنة  تستعد إلى خوض منافسات التصفيات الأفريقية المحدد لها الفترة من 4 وحتى 9 يناير المقبل بالكاميرون، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

 

Advertisements

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمنتخب عن قائمة الفريق التى ستغادر إلى المعسكر فى الساعات المقبلة ، حيث من المنتظر أن تضم  16 لاعبة .

 

والجدير بالذكر أن مصر تستضيف تصفيات الرجال فى إستاد القاهرة فى شهر يناير القادم أيضا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شروق فؤاد تتخلف عن السفر مع بعثة الكرة الطائرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا