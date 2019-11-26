شكرا لقرائتكم المصري يصطحب أحذية المطر مع بعثة الفريق فى نواكشوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
جاء ذلك تحسبا لهطول الأمطار أثناء المباراة فى ظل حالة الطقس المتغيرة فى موريتانيا ، كما اصطحب طبيب الفريق بعض الأدوية الخاصة بالبرد ونزلات الأنفولونزا خوفا من تعرض أحد اللاعبين لدور برد نتيجة لتغير الطقس .
ويسعى لاعبو المصرى لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط للإقتراب اكثر من دور الثمانية فى البطولة خاصة وأن المباريات المقبلة ستشهد صراعا من نوع خاص بين باقى الفرق حيث تضم المجموعة بجانب المصرى ونوذيبيو الموريتانى بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري .
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يصطحب أحذية المطر مع بعثة الفريق فى نواكشوط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.