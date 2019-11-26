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المصري يصطحب أحذية المطر مع بعثة الفريق فى نواكشوط...

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جدة - عمرو شويل  

 قرر الجهاز الفنى للمصري البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال اصطحاب أحذية المطر مع بعثة الفريق المتوجهة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لمواجهة نوذيبيو فى إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامته الأحد المقبل . 

 

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جاء ذلك تحسبا لهطول الأمطار أثناء المباراة فى ظل حالة الطقس المتغيرة فى موريتانيا ، كما اصطحب طبيب الفريق بعض الأدوية الخاصة بالبرد ونزلات الأنفولونزا خوفا من تعرض أحد اللاعبين لدور برد نتيجة لتغير الطقس .

 

ويسعى لاعبو المصرى لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط للإقتراب اكثر من دور الثمانية فى البطولة خاصة وأن المباريات المقبلة ستشهد صراعا من نوع خاص بين باقى الفرق حيث تضم المجموعة بجانب المصرى ونوذيبيو الموريتانى بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري .

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