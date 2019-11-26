تعرف على برنامج الأهلي فى تونس...

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جدة - عمرو شويل حدد جهاز الكرة بالأهلي برنامج الفريق في تونس، بعد تحرك الطائرة الحمراء، من مطار الجونة قبل مواجهة فريق النجم الساحلى مساء الجمعة المقبلة باستاد رادس، والتى تأتى فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بالمجموعة التى تضم أيضًا الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

وتستغرق رحلة السفر 3 ساعات و40 دقيقة، يعقبها خلود البعثة للراحة في فندق الإقامة، قبل أن يخوض الفريق مران خفيف مساء اليوم وبالتحديد في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الجامعة التونسية

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ويتدرب الأهلي غدا أيضاً على ملعب الجامعة التونسية، على أن يخوض مرانه الأخير يوم الخميس على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها مساء يوم الجمعة المقبل وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء.

وضم السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة الفريق التى خاضت مباراة الجونة أمس بالدورى وستخوض مواجهة النجم الساحلى المرتقبة، وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو، فيما استبعد فايلر من رحلة الجونة وتونس كلاً من: حمدى فتحى ومحمود متولى للإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.