شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج الأهلي فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستغرق رحلة السفر 3 ساعات و40 دقيقة، يعقبها خلود البعثة للراحة في فندق الإقامة، قبل أن يخوض الفريق مران خفيف مساء اليوم وبالتحديد في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الجامعة التونسية
ويتدرب الأهلي غدا أيضاً على ملعب الجامعة التونسية، على أن يخوض مرانه الأخير يوم الخميس على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها مساء يوم الجمعة المقبل وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء.
وضم السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة الفريق التى خاضت مباراة الجونة أمس بالدورى وستخوض مواجهة النجم الساحلى المرتقبة، وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو، فيما استبعد فايلر من رحلة الجونة وتونس كلاً من: حمدى فتحى ومحمود متولى للإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على برنامج الأهلي فى تونس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.