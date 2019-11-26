شكرا لقرائتكم تعادل بدلاء الإسماعيلى مع الكهرباء 2/2 ودياً استعدادا للاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل بدلاء فريق النادى الاسماعيلى مع نادى الكهرباء بهدفين لكل فريق فى اللقاء الودى الذى جمعهما منذ قليل على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدوري .

سجل هدفى الاسماعيلى محمد الشامى ونادر رمضان كما أهدر عمر الوحش ركلة جزاء فى الشوط الاول من المباراة

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ويدخل فريق الإسماعيلى مع دقات الرابعة عصر اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - اختبارًا صعبًا حينما يحل ضيفًا على نظيره الجزيرة الإماراتى على استاد محمد بن زايد بأبو ظبى ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسماعيلية يوم 23 أكتوبر الماضى انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون مقابل.

وعقب مواجهة الجزيرة الاماراتى سيلاقى الاسماعيلى نظيره لمواجهة الإتحاد السكندرى والمؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها السبت المقبل على ستاد المكس بالأسكندرية.