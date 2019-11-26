شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تعيين أمين عمر وإبراهيم محجوب لأخر مواجهات الجولة السادسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباراتي الغد ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: Advertisements طنطا ضد سموحة : أمين عمر ومصطفى عطية وأسامه السيد.. ومصطفى الشهدى حكما رابعا. بيراميدز ضد أسوان : إبراهيم محجوب وممدوح مصطفى ورضا جبر.. وعمرو عايد حكما رابعا. وتستكمل الأربعاء مؤجلات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين تجمع طنطا مع سموحة وبيراميدز مع أسوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحكام تعيين أمين عمر وإبراهيم محجوب لأخر مواجهات الجولة السادسة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.