شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يطالبون بتخفيض قيمة الغرامات المالية نتيجة عقوبة المنطشات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولى اتحاد المصارعة من نظرائهم بالاتحاد الدولى للعبة ، تخفيض قيمة الغرامات المالية الموقعة على الاتحاد المصرى نتيجة عقوبة المنطشات على بعض اللاعبين .

طلبت نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد ، من مسئولى الاتحاد الدولى تخفيض قيمة الغرامات المالية ،الموقعة على الاتحاد المصرى ، والتى تقدر بـ 44 ألف فرنك سويسرى ، نتيجة ثبوت عينات المنشطات على بعض لاعبى المصارعة ، و من جانبه أكد رئيس الدولى للعبة عرض الموقف على مجلس ادارة الفينا ، و إبلاغ الاتحاد المصرى بتطورات الامر سواء بالموافقة على التخفيض او عدمه.

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كان الاتحاد الدولى للمصارعة قد وقع على مصر غرامات تقدر بـ 44 ألف فرنك سويسرى تم سداد 20 الف فقط منها ، على أن يتم تخفيض باقى المبلغ .

جاء طلب نرمين رفيق خلال اجتماع لجنة المرأة والرياضة للاتحاد الدولى والذى أقيم بأسطنبول ، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة و رئيس اللجنة الأولمبية التركية و اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، وحضور نرمين رفيق بصفتها عضو لجنة المرأة بالاتحاد الدولى للعبة ؟.

وأشاد رئيس الاتحاد بمستوي المصارعة النسائية خلال البطولات السابقة و أكد علي ضرورة دعم اللعبة و كافة الكوادرمن لاعبات و حكام و مدربات و اداريات.