شكرا لقرائتكم مدرب الكويت: توقيت خليجي 24 غير مناسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ثامر عناد المدير الفني للمنتخب الكويتي لكرة القدم أن الألقاب العشرة التي أحرزها المنتخب الكويتي (الأزرق) من قبل في بطولات كأس الخليج تضع الفريق تحت ضغط دائما في كل مشاركة له بالبطولة وهو ما ينطبق على مشاركته المرتقبة في النسخة الحالية (خليجي 24) بقطر.

ويستهل المنتخب الكويتي مسيرته في خليجي 24 بمواجهة نظيره السعودي يوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة والتي تضم معهما أيضا منتخبي عمان حامل اللقب والبحرين.

وقال عناد ، خلال المؤتمر الصحفي لفريقه يوم الثلاثاء قبل المباراة :نهنئ الهلال السعودي على لقب بطولة دوري أبطال آسيا والذي حققه عن جدارة.

وأشار عناد إلى أن فريقه استعد لخليجي 24 بشكل جيد للغاية من خلال معسكرات داخلية وخارجية ومباريات قوية ولكن كأس الخليج ليس لها مقياس نظرا لقوة المنافسة فيها.

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وعن انطباعه عن أول بطولة يقود فيها الأزرق كمدير فني ، قال عناد : هذه البطولة بدأت قبل انطلاقها. هكذا هي بطولة كأس الخليج. البطولة صعبة جدا وقوية للغاية وفيها ضغط إعلامي وجماهيري كبير وهو إحساس رائع لي وهي بطولة تستحق أن نتعب فيها ومن أجل المنافسة فيها. هذه البطولة لها خصوصية. دائما يكون هناك ضغط نفسي على اللاعبين والمدربين لكنها بطولة تستحق أن يبذل المدرب واللاعبون جهدا كبيرا فيها.

وأضاف : الكل يعرف الظروف التي مر بها المنتخب الكويتي والرياضة الكويتية بسبب فترة الإيقاف الطويلة ولا يمكن الفوز بكل البطولات بعد رفع الإيقاف ولكن المؤكد أن الفريق سيعود لدائرة المنافسة وإلى مصاف الدول التي تفوز بالبطولات.

وأشار عناد : كنت أتمنى وجود فرصة أكبر بعد المباريات التي خضناها في الفترة الماضية. بالنسبة لي كمدرب جديد ، أرى توقيت البطولة غير مناسب وكنت أحتاج لشهرين أو أكثر من أجل اكتشاف مزيد من المواهب واللاعبين. ولكن كأس الخليج لها طعم خاص ومن الممكن أن نخوضها كفرصة جيدة ومحاولة لتقديم مستويات جيدة وأن نكون رقما صعبا في هذه النسخة.

وعما إذا كان يشعر براحة نفسية أكبر لأنه سيخوض البطولة بدون ضغوط لاسيما وأنه تسلم المسؤولية قبل فترة قصيرة ولكنه قدم نتائج جيدة في تصفيات المونديال ، قال عناد : مسؤولو الاتحاد الكويتي منحوني الثقة ولكن هناك عشرة ألقاب سابقة في البطولة تضعنا دائما تحت الضغط وهو قدرنا. ونسعى إلى أن نكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية وأن نقدم بطولة جيدة ولدينا الفرصة أيضا للتتويج.