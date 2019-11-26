بعثة الهلال تصل الرياض وتحتفل في الدرعية بالإنجاز القاري

وصلت بعثة نادي الهلال، مساء يوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمة من طوكيو اليابانية، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني.

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وفاز الهلال على نظيره الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الأحد على أرضية استاد سايتاما، فيما كان قد حسم مواجهة الذهاب بهدف دون رد في الرياض.

وكان في استقبال بعثة الهلال لدى وصولها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مع عدد من رؤساء الهلال السابقين وأعضاء الشرف مثل الأمير عبدالله بن مساعد وشقيقه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير نواف بن سعد، والأمير الوليد بن طلال، والأمير أحمد بن سلطان.

وتوجهت بعثة الهلال إلى ميدان الدرعية، حيث تقيم هيئة الرياضة احتفالا باللقب القاري.