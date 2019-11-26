شكرا لقرائتكم نجوم عالميون يهنئون بإنجاز الهلال.. والسبب "أصدقاؤهم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هنأ عدد من نجوم كرة القدم حول العالم لاعبي الهلال الأجانب عقب حصول الفريق على لقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني، يوم الأحد.

وفاز الهلال على نظيره الياباني في مباراة الإياب بهدفين دون مقابل في طوكيو، وقبلها كسب مواجهة الذهاب بهدف دون رد في العاصمة السعودية الرياض.

وتسابق نجوم كرة القدم على تهنئة محترفي الهلال، بعدما نشر كل من الفرنسي بافيتيمبي غوميز والإيطالي سيباستيان جوفينكو والبيروفي أندريه كاريو عددا من الصور والفيديوهات في حساباتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

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وهنأ البرازيلي ريكاردو كاكا، اللاعب السابق في ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي والحاصل على مونديال 2002 وجائزة أفضل لاعب في العالم 2007، محترف الهلال جوفينكو، وقال ردا على صورة الإيطالي في "إنستغرام": عظيم يا سيبا، وأرسل أنطونيو كاندريفا، لاعب إنتر ميلان، قائلا: تهانينا سيبا، وعلق ليوناردو بونوتشي، نجم يوفنتوس: أفضل نملة ذرية، يشار إلى أن النملة الذرية هو اللقب الذي يشتهر به جوفينكو، ذكر فيراتي لاعب باريس سان جيرمان: تهانينا يا صديقي، وهو ذات الرد الذي ذكره إغنازيو أباتي، لاعب ميلان.

فيما كان صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة والمنتخب الفرنسي، أبرز الذين قدموا التهنئة إلى المهاجم غوميز في "إنستغرام" تعليقا على إحدى الصور، وقال: تهانينا يا ابن بلدي، وذكر مواطنه بلايز ماتويدي لاعب يوفنتوس: تهانينا غوميز لأنكم تستحقون ذلك، وقال لاكازيت، مهاجم أرسنال: برافو غوميز، وذكر الغاني أندريه أيو لاعب سوانزي سيتي: أنت تستحق ذلك يا غوميز.

وأرسل نجوم أميركا اللاتينية ولاعبو منتخب بيرو تهنئتهم إلى أندريه كاريو في حسابه الرسمي على "إنستغرام"، في مقدمتهم أسطورة بيرو كلاوديو بيزارو، الذي قال: تهانينا يا بطل، تحياتي لك، بالإضافة إلى المصري شيكابالا زميله السابق في سبورتينغ لشبونة: مبروك يا كاريو.