شكرا لقرائتكم رينار يستبعد البريك.. ويستدعي عبسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم استبعاد محمد البريك مدافع الهلال السعودي، من قائمة المنتخب في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) واستدعى طلال عبسي مدافع التعاون بدلاً منه.

وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب السعودي لبداية مشواره في البطولة، إذ يلتقي نظيره الكويتي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي عمان والبحرين.

وقرر رينار استبعاد البريك، إثر الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الساق خلال مشاركته مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث توج الفريق باللقب على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني الأحد.