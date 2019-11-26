المستشار مرتضى منصور يعلن رفض الفريق لعب السوبر الأفريقي في قطر

صرح رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، على أن فريق الزمالك لكرة القدم لن يلعب في مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر أن تقام داخل دولة قطر في يوم 14 فبراير 2020 في دولة قطر، مثل ما اعلن عنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اتحاد الكاف.

حيث أشار على أن الهزيمة من فريق أنبي لكرة القدم أمس بهدفين مقابل هدف تعد مهزلة كبيرة برعاية التحكيم وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة، حيث أن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عقب على مباراة أمس قائلا: : “مفيش لاعب هياخد مليم لنهاية الموسم ولن أعدل عقود اللاعبين ولسه حاطط في حساب طارق حامد ٢ مليون جنيه”.