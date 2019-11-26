شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: اللاعبون قد يتعرضون للحبس في قطر.. ولماذا نلعب سوبر أفريقيا في آسيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الزمالك يواجه تعنتًا واضحًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الإفريقي.

وتابع رئيس النادي، في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا: «لا أعلم ماذا تريد السيدة فاطمة سامورا، واجهنا أزمة كبيرة في مباراة جينيراسون السنغالي عندما قرر الحكم فوز الزمالك، ولكننا خضنا المباراة مرة آخرى».

وتابع: «الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، لماذا نشارك في قطر، لماذا نلعب السوبر الأفريقي في آسيا وبالتحديد في قطر الدولة المعادية لمصر، هذه مؤامرة واضحة على مصر وعلى نادي الزمالك».

Advertisements

وأضاف: «سمعت بأن نادي الترجي أصدر بيانًا بشأن ترحيبه الكامل باللعب في قطر، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لي، ومن هنا أسأل سؤال هام من الوارد أن يتم توجيه السباب لدولة مصر أثناء المباراة وهذا سوف يقابله اللاعبون بالرد ومن هنا سنتعرض للحبس، وهذا ما يريده القطريون».

واستطرد: «مجلس الإدارة قرر عدم خوض اللقاء في الدوحة والآن الملف بالكامل في يد الدولة المصرية، ولو لهم رأي آخر سنحترمه لأننا جزء أصيل من الدولة المصرية».

واردف: «سوف نتقدم بشكوى كاملة للمحكمة الرياضية من أجل شرح جميع الأسباب في عدم خوض اللقاء على الأراضي القطرية، والأسباب ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية آخرى».

وكان «منصور» قد كشف خلال المؤتمر أن مجلس إدارته اتخذ قرارًا بعدم لعب مباراة كأس السوبر الأفريقي «في دويلة اسمها قطر معادية لمصر» وذلك بعد التصويت بين أعضاء المجلس، حسب قوله.

وأضاف أن قطر ليست أرضًا محايدة إنما «معادية»، مشيرًا إلى «أننا ناقشنا الآراء والبعض داخل المجلس كان يري خوض المباراة رياضيًا والبعض يري سياسيًا عدم خوض اللقاء نظرًا للمؤامرات التى تحاك ضد مصر».