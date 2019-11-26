شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل أولادي لأنني أدافع عن بلدي ورئيسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقيه رسالة على التليفون مفادها أن «الفيلم المزعوم كان مصورًا في قبرص وليس في تركيا.. وهذا تصحيح معلوماتك يا مرتضى»

وكان فيديو مسئ قد تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتم ادعاء أن صاحبه هو مرتضى منصور، الأمر الذي نفاه رئيس الزمالك.

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وأشار «منصور»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر النادي، إلى أن كل هذا لأنه يدافع عن بلده ورئيس بلده.

وأضاف: «أنا أتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل أولادي واختراق هاتفي وإرسال رسائل معادية للجميع، وأقول لجماهير الزمالك إياكم والوقوع في الفخ سنجلس مع تركي آل الشيخ وستتم المحاسبة في مكان خاص لكن لن أنجرف للإيقاع بين الشعبين المصري والسعودي».

وتابع: «أنا لا أخون وأهاجم من صادقته».