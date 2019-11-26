شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يرشح محمد صلاح ضمن 50 نجمًا لدخول «تشكيلة العام» في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن 50 مرشحًا لدخول تشكيلة العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». وأعلن «يويفا» عن قائمة من 50 نجمًا عالميًا مرشحة لتكوين تشكيلة العام، فيما سيتم الاختيار بناءً على تصويت الجمهور. وجاء المرشحون كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: يان أوبلاك (أتليتكو مدريد) - مارك أندري تير شتيجن (برشلونة) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - أليسون بيكر (ليفربول) - أندريه أونانا (أياكس) الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) - سيرجيو راموس (ريـال مدريد) - يان فيرتونجين (توتنهام) - نيكولات تاجليافيكو (أياكس) - أندي روبيرتسون (ليفربول) - إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - جيرارد بيكيه (برشلونة) - كاليدو كوليبالي (نابولي) - ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) - دالي بليند (أياكس) - سيزار أزبليكويتا (تشيلسي) - جوردي ألبا (برشلونة) - ماتياس دي ليخت (يوفنتوس) - خيمينيز (أتليتكو مدريد) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) الوسط: دوني فان دي بيك (أياكس) - حكيم زياش (أياكس) - جورجينو فينالدوم (ليفربول) - نجولو كانتي (تشيلسي) - دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) - جوردان هندرسون (ليفربول) - جورجينيو (تشيلسي) - فابينيو (ليفربول) - بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - فابيان رويس (نابولي) -برونو فيرنانديز (بورتو) - أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) فرينكي دي يونج (برشلونة) - تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ) الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال) - ساديو ماني (ليفربول) - روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - هاري كين (توتنهام) - إيدن هازارد (تشيلسي) - سيرجي جنابري (بايرن ميونخ) - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - ليونيل ميسي (برشلونة) - دوشان تاديتش (أياكس) هيونج مين سون (توتنهام) - رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) - روبيرتو فيرمينو (ليفربول) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

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