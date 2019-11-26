شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوضح إمكانية رحيل «ميتشو» عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الحديث عن رحيل الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي مرفوض.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء داخل مقر النادي: «أمامنا مباراة مهمة في الكونغو»، موضحًا أنه ستكون هناك محاسبة بعد عودة الفريق من مواجهة مازيمبي في الكونغو.

وتابع: «لو قمت بإذاعة الحديث مع اللاعبين فقد قلت لهم إن كل هذه الأحداث في مباراة إنبي ستحدث وقلت للاعبين من يملك عرضًا ويريد الرحيل في يناير فسأوافق عليه».