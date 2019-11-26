شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن رفض مجلس إدارة الزمالك لعب السوبر الأفريقي في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قرار مجلس إدارة النادي بعدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بقطر، كما قرر الاتحاد الأفريقي.

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وأوضح «منصور»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن مجلس إدارة الزمالك قام بالتصويت واتخذ قراره، مضيفًا أن قطر «أرضًا معادية وليست محايدة»، حسب وصفه.

وكشف رئيس الزمالك أن بعض أعضاء المجلس ناقشوا المشاركة في المباراة من الناحية الرياضية، فيما رأى آخرون عدم وجوب المشاركة في المباراة لأسباب سياسية.

وكان الاتحاد الأفريقي «كاف» قد ألن إقامة السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير القادم في العاصمة القطرية الدوحة بين بطل دوري الأبطال الترجي التونسي وبطل الكونفدرالية الزمالك.