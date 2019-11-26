- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يتقدم قائمة يوفنتوس لموقعة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة السيدة العجوز تواجد كريستيانو رونالدو، ماتياس دي ليخت وبيرنارديسكي، رغم الشكوك حول لحاقهم بالمباراة لأسباب مختلفة، فيما يغيب للإصابة كل من دوجلاس كوستا، أليكس ساندرو وأدريان رابيو.
وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.
الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، روجاني، دانيلو، بونوتشي، ديميرال.
الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامزي، ماتويدي، بنتانكور، موراتوري.
الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يتقدم قائمة يوفنتوس لموقعة أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.