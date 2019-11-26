رونالدو يتقدم قائمة يوفنتوس لموقعة أتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وشهدت قائمة السيدة العجوز تواجد كريستيانو رونالدو، ماتياس دي ليخت وبيرنارديسكي، رغم الشكوك حول لحاقهم بالمباراة لأسباب مختلفة، فيما يغيب للإصابة كل من دوجلاس كوستا، أليكس ساندرو وأدريان رابيو.

وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي:

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حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، روجاني، دانيلو، بونوتشي، ديميرال.

الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامزي، ماتويدي، بنتانكور، موراتوري.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي.