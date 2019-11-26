شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صلاح وزياش ضمن قائمة ترشيحات يويفا لتشكيلة 2019 المثالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المرشحين لدخول التشكيل المثالي لعام 2019.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والمغربي حكيم زياش جناح أياكس أمستردام، بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس. Advertisements وجاء قائمة المرشحين كاملة، كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر "ليفربول" - إيدرسون "مانشستر سيتي" - يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد" - أندريه أونانا "أياكس" - مارك أندريه تير شتيجن "برشلونة". خط الدفاع: جوردي ألبا "برشلونة" - ألكسندر أرنولد "ليفربول" - سيزار أزبيليكويتا "تشيلسي" - دالي بليند "أياكس" - ماتياس دي ليخت "يوفنتوس" – خوسيه خيمينز "أتلتيكو مدريد" - جوشوا كيميتش "بايرن ميونخ" - كاليدو كوليبالي "نابولي" - إيمريك لابورت "مانشستر سيتي" - جيرارد بيكيه "برشلونة" - سيرجيو راموس "ريال مدريد" - أندي روبرتسون "ليفربول" - نيكولاس تاليافيكو "أياكس" - فيرجيل فان دايك "ليفربول" - يان فيرتونجين "توتنهام". الوسط: تياجو ألكانتارا "بايرن ميونخ" - برناردو سيلفا "مانشستر سيتي" - برونو فيرنانديز "سبورتنج لشبونة" - كيفين دي بروين "مانشستر سيتي" - فرينكي دي يونج "برشلونة" - آنخيل دي ماريا "باريس سان جيرمان" - فابيان رويز "نابولي" - فابينيو "ليفربول" - جوردان هندرسون "ليفربول" - جورجينيو "تشيلسي" - نجولو كانتي "تشيلسي" - دافيد سيلفا "مانشستر سيتي" - دوني فان دي بيك "أياكس" - جورجينو فاينالدوم "ليفربول" - حيكم زياش "أياكس". الهجوم: دوسان تاديتش "أياكس" - رحيم سترلينج "مانشستر سيتي" – سون هيونج مين "توتنهام" - محمد صلاح "ليفربول" - كريستيانو رونالدو "يوفنتوس" - ليونيل ميسي "برشلونة" - كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" - ساديو ماني "ليفربول" - روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ" - هاري كين "توتنهام" - إيدين هازارد "ريال مدريد" - سيرجي جنابري "بايرن ميونخ" - روبرتو فيرمينو "ليفربول" – بيير إيميريك أوباميانج "آرسنال" - سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي".

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